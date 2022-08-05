В ночь с 4 на 5 августа россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

Дважды враг попал по Никополю из "Градов". Зафиксированы прилеты 40 реактивных снарядов. Повреждено до 10 частных домов и хозяйственных построек. На местном предприятии вспыхнул пожар, в результате которого уничтожены автобус и несколько авто. Люди не пострадали.

По Мировской громаде удар был нанесен ракетой X-59. Пострадали жилые дома, выведен из строя газопровод. По предварительным данным, также обошлось без пострадавших.

По Криворожскому району обстрел велся из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под вражеский огонь попали Карповская и Зеленодольская громады. Люди не пострадали, сообщил Резниченко.

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.