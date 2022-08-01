В ночь с 31 июля на 1 августа войска РФ ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Более 60 снарядов россияне выпустили из "Градов" по ​​Марганцу и Красногригорьевской громаде.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

По словам Резниченко, удар целенаправленно наносился по жилым кварталам. В результате обстрелов Никопольского района ранены две женщины. Одна из них госпитализирована, находится в тяжелом состоянии.

В Марганце повреждены восемь частных домов, а также кафе и швейное предприятие.

"В одном из них мирно спали шесть детей. Младшему всего два года. Всех спасли. Дети невредимы. Обстрелом задело кафе и швейное производство. Выведена из строя электросеть. Город частично без света", - написал Резниченко.

В Красногригорьевской громаде пострадало три десятка частных домов и автомобили местных жителей. Также задело и линию электропередач. Несколько улиц Красногригорьевки остались без электричества.

В Криворожском районе враг ударил из ствольной артиллерии по Зеленодольской громаде. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, вчера россияне также обстреливали Днепропетровскую область. По Никопольскому району ночью ударили из "Градов".

Днем ранее под обстрел попадали Никопольский и Криворожский районы области. Несколько тысяч человек тогда остались без света.