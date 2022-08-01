За пять месяцев полномасштабного вторжения в Украину Россия атаковала гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"Вопреки заявлениям Владимира Путина, что "ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", за 5 месяцев войны Россия атаковала гражданские объекты почти в 60 раз чаще, чем военные. В цифрах это 17,3 тысяч ударов по гражданским объектам и около 300 - по военным. Прежде всего оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта", - информирует ЦПД.

В Кремле рассчитывает, что обстрелы побуждают местных жителей прекратить сопротивление и выступить против "киевского режима".

Однако в ЦПД считают, что тактика "выжженной земли" пришла на смену проваленной ставке российской армии на мобильные группы проникновения вглубь страны.

На сегодняшний день повреждено или разрушено более 50% всего жилого фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанска. Количество украинцев, оставшихся без крова, уже превышает 3,5 млн человек (или 8% населения Украины).

Целью российских атак стали медицинские, образовательные учреждения, культурные объекты. По всей стране получили повреждения более 830 учреждений здравоохранения, 2 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусств.

Также причиной прилетов по гражданским объектам является низкая точность российского вооружения и использование устаревших или ложных данных. По данным ЦПД, более 70% российских ракет не поражают намеченные цели.

"И независимо от причин - тактика "выжженной земли" во всем мире остается военным преступлением и терроризмом, за который кремлевской верхушке придется отвечать", - подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в июле войска РФ нанесли по Украине 44 авиационных и почти 50 ракетных ударов.

Ранее мы писали, что по словам президента РФ Владимира Путина, на вооружении российского военного флота в ближайшие месяцы появятся гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон".