Ночной ракетный удар по Запорожской области 5 августа россияне нанесли по предприятию инфраструктуры, расположенному в пригороде областного центра.

Об этом в Telegram-канале сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

В результате атаки повреждено производственное оборудование. По данным Куртева, обошлось без жертв.

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает войска с Донбасса на Запорожье.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.