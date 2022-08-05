Несколько ракет ударили рядом с областным центром. Иллюстративное фото: nara.getarchive.net

В ночь с 4 на 5 августа россияне обстреляли Запорожскую область. Зафиксированы прилеты нескольких ракет рядом с областным центром. 

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух. 

По его словам, по предварительным данным, обошлось без пострадавших. 

Старух - об обстреле

Война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году. 

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины. 

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