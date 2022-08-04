Российские войска ранним утром 4 августа ударили по окрестностям одного из районов Запорожья. Зафиксировано два прилета. В результате обстрела пострадала многоэтажка и несколько частных домов.

Об этом сообщает секретарь Запорожского горсовета Анатолия Куртева на своей странице в Facebook.

По его данным, враг ударил около 3:30 утра во время воздушной тревоги.

К счастью, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, Россия перебрасывает из Мариуполя на Запорожье пехоту и военную технику для форсирования рек.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.