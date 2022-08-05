4 августа международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала исследование о методах ведения боевых действий украинскими военными. Его представила лично генсек организации Агнес Калламар.

Публикацию можно назвать разгромной, поскольку правозащитники прямо осуждают действия Вооруженных сил Украины и в некоторой степени даже оправдывают Россию.

Статья озаглавлена так: "Украинская тактика ведения боевых действий подвергает опасности мирных жителей".

О чем именно идет речь в расследовании иностранцев, реакция украинских властей и выводы "Страны" — в нашем материале.

Атаки из населенных пунктов с мирным населением

Amnesty International начинает свой анализ с такого вывода: украинская армия ведет атаку из населенных пунктов, где проживает мирное население.

Правозащитники делают сноску, что подобные действия являются ответом на неизбирательные обстрелы и военные преступления со стороны России. И тут же указывают, что не считают это веским аргументом, чтобы Украина подвергала опасности гражданских.

"Amnesty International заявляет, что украинские силы причиняют вред гражданскому населению, создавая базы и применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе в школах и больницах, отражая российское вторжение, начавшееся в феврале", — пишут правозащитники.

По мнению исследователей, "указанная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели".

Указывается, что в результате последовавших за этим российских ударов по населенным пунктам погибли мирные жители и была разрушена гражданская инфраструктура.

Генеральный секретарь Amnesty International Агнес Калламар сообщила, что сотрудники организации зафиксировали случаи, подтверждающие прецеденты, когда "украинские силы подвергали риску мирных жителей и нарушали законы ведения войны".

Собственное расследование правозащитники проводили с апреля по июль 2022 года в Харьковской, Донецкой и Николаевской областях на территориях, которые остаются или были подконтрольны Украине. Оно осуществлялось путем инспектирования населенных пунктов, опрашивались выжившие, свидетели и родственники жертв нападений. Дополнительно было проведено "дистанционное зондирование" и анализ оружия.

В ходе инспекции правозащитники обнаружили доказательства того, что ВСУ наносили удары из населенных пунктов, а также базировались в жилых домах в 19 городах и селах областей. Лаборатория Crisis Evidence Lab проанализировала спутниковые снимки, чтобы подтвердить некоторые из этих инцидентов.

"Большинство жилых районов, где располагались солдаты, находились в нескольких километрах от линии фронта. Были доступны жизнеспособные альтернативы, которые не представляли бы опасности для гражданского населения, например, военные базы или густые лесные массивы поблизости, или другие строения, расположенные дальше от жилых районов", — пишет АI.

Сообщается, что в задокументированных случаях ничего не известно о том, чтобы украинские военные, расположившиеся в гражданских строениях в жилых районах, просили мирных жителей эвакуироваться. Или помогали мирным жителям в этом, что "является неспособностью принять все возможные меры предосторожности для защиты населения".

"Нахождение на оборонительной позиции не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права", — говорит Агнес Калламар.

Нанесение ударов из жилых районов

В следующей части материала приводятся примеры.

Свидетели российских ударов на Донбассе, а также в Харьковской и Николаевской областях рассказывали, что украинские военные со своей техникой находились возле их домов на момент этих ударов - подвергая районы ответному огню со стороны российских сил.

Исследователи Amnesty International сообщают, "были свидетелями такого поведения во многих местах".

Мать 50-летнего мужчины, погибшего в результате ракетного обстрела 10 июня в селе к югу от Николаева, рассказала правозащитникам: "Военные жили в доме рядом с нашим домом, и мой сын часто относил еду солдатам. Я несколько раз умоляла его держаться оттуда подальше, потому что боялась за его безопасность. В тот день, когда начался обстрел, мой сын был во дворе, я находилась дома. Он был убит на месте. Его тело было разорвано в клочья. Наш дом был частично разрушен". Исследователи обнаружили в соседнем доме военное снаряжение и обмундирование.

Житель Лисичанска, комментируя Amnesty International гибель одного из гражданских, отметил: "Я не понимаю, почему наши военные ведут огонь из городов, а не из поля".

Другой житель, 50-летний мужчина, сказал: "По соседству определенно ведутся военные действия. Когда есть исходящий огонь [со стороны Украины], мы потом слышим входящий огонь [со стороны России]". Сотрудники Amnesty International стали свидетелями того, как солдаты использовали жилой дом примерно в 20 метрах от входа в подземное убежище, где был убит пожилой мужчина.

6 мая в одном из городов Донбасса российские силы применили запрещенные кассетные боеприпасы по жилому району, откуда украинские силы вели артиллерийские обстрелы. Осколки повредили стены дома, в котором 70-летняя Анна живет с сыном и 95-летней матерью. Женщина парализована, и это не позволило семье эвакуироваться.

В начале июля работник фермы получил ранение, когда российские войска нанесли удар по сельскохозяйственному складу в Николаевской области. Через несколько часов после удара исследователи Amnesty International зафиксировали присутствие украинских военнослужащих и транспортных средств в районе зернохранилища. Свидетели подтвердили, что бойцы ВСУ использовали склад, расположенный через дорогу от фермы, где живут и работают мирные жители.

Когда исследователи Amnesty International изучали повреждения зданий в Харькове, на Донбассе и к востоку от Николаева, они слышали исходящий огонь с позиций украинских военных поблизости от себя.

В Бахмуте несколько жителей рассказали, что украинские военные использовали здание всего в 20 метрах через дорогу от жилого многоэтажного дома. 18 мая российская ракета попала в фасад здания, частично разрушив пять квартир и повредив близлежащие здания.

Местная жительница Екатерина сказала: "Я не поняла, что произошло. [Были] разбитые окна и много пыли в моем доме... Я осталась здесь, потому что моя мать не хотела уезжать. У нее проблемы со здоровьем".

Трое жителей рассказали Amnesty International, что до удара украинские силы использовали дом через улицу от разбомбленного здания. И что два военных грузовика были припаркованы перед другим домом, который был поврежден в результате попадания ракеты.

Правозащитники обнаружили признаки военного присутствия внутри и снаружи здания, в том числе мешки с песком и черную пластиковую пленку, закрывающую окна, а также оборудование для оказания первой помощи американского производства.

"Мы не имеем права голоса в том, что делают военные, но мы расплачиваемся за это", — сказал Amnesty International житель, чей дом также пострадал.

Украинские военные базы в больницах и школах

Сотрудники Amnesty International стали свидетелями того, как украинские силы использовали больницы в качестве военных баз. Это было замечено в пяти местах. В двух городах десятки солдат отдыхали и обедали в госпиталях. В другом городе - вообще стреляли из-под стен госпиталя.

В результате удара российской авиации 28 апреля двое сотрудников медицинской лаборатории в пригороде Харькова получили ранения - после того как украинские силы создали базу на территории комплекса.

Использование госпиталей в военных целях является явным нарушением международного гуманитарного права, отмечают правозащитники.

"Украинские военные регулярно размещают базы в школах городов и сел Донбасса и Николаевской области. Школы были временно закрыты для учащихся с начала конфликта, но в большинстве случаев здания располагались недалеко от населенных жилых кварталов", — указывается в расследовании.

В 22 из 29 посещенных школ исследователи Amnesty International либо обнаружили солдат, использующих помещения, либо нашли доказательства военной деятельности - наличие военной формы, выброшенных боеприпасов, армейских пайков и военной техники.

Российские войска нанесли удар по многим школам, которые использовались украинскими войсками. Как минимум в трех городах после обстрела школ россиянами украинские солдаты перебрались в другие близлежащие школы, что подвергло близлежащие районы риску подобных атак.

В городе к востоку от Одессы Amnesty International стала свидетелем того, как украинские солдаты широко использовали жилые районы в качестве плацдармов. Размещали бронетехнику под деревьями в "чисто жилых кварталах" и использовали две школы, расположенные в густонаселенных жилых районах.

В результате российских ударов возле школ в период с апреля по конец июня несколько мирных жителей погибли и получили ранения, в том числе ребенок и пожилая женщина.

В Бахмуте украинские силы использовали здание университета в качестве базы, когда 21 мая российский самолет нанес удар. В результате погибли семь солдат. Вуз примыкает к высотному жилому зданию, которое было повреждено в результате удара, а также к другим жилым домам примерно в 50 метрах от него. Исследователи Amnesty International обнаружили остатки военной машины во дворе разбомбленного здания университета.

Неизбирательные атаки российских войск

Многие российские удары, задокументированные Amnesty International в последние месяцы, наносились с применением оружия неизбирательного действия. В том числе запрещенных на международном уровне кассетных боеприпасов или другого оружия взрывного действия с широким радиусом поражения.

Использовали также управляемое оружие с разной степенью точности; в некоторых случаях оружие было достаточно точным, чтобы поражать определенные объекты.

Несмотря на это, "практика украинских военных размещать военные объекты в населенных пунктах никоим образом не оправдывает неизбирательные атаки России".

"Все стороны в конфликте должны всегда проводить различие между военными и гражданскими объектами и принимать все возможные меры предосторожности, в том числе при выборе оружия, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданского населения. Неизбирательные нападения, которые убивают или ранят мирных жителей или наносят ущерб гражданским объектам, являются военными преступлениями", — резюмируют правозащитники.

"Правительство Украины должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные. Военные никогда не должны использовать больницы для ведения боевых действий и должны использовать школы или жилые дома только в крайнем случае, когда нет альтернатив", — отметила Аньес Калламар.

Amnesty International связалась с Министерством обороны Украины с результатами исследования 29 июля 2022 года. На момент публикации они еще не ответили.

Реакция Украины

В Киеве расследование Amnesty International ожидаемо вызвало негативную реакцию.

По мнению главы МИД Дмитрия Кулебы, организация создает "фальшивый баланс между жертвой и преступником".

Дипломат считает, что правозащитникам стоит заняться донесением правды о войне и военных преступлениях России.

"Пожалуйста, прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты. Займитесь донесением правды о том, чем является сегодняшняя Россия. Сделайте это хотя бы во имя гражданских жертв, которых накрыло российскими снарядами на остановке в городе Торецк Донецкой области", - заявил Кулеба.

Также была опубликована реакция Офиса президента на обвинения Amnesty International.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что это попытка остановить поставки оружия запада.

"Жаль, что такая организация, как Amnesty, принимает участие в этой кампании по дезинформации и пропаганде", - написал он.

Уже поздним вечером 4 августа раскритиковал отчет Amnesty International и Владимир Зеленский.

"Мы увидели сегодня отчет от Amnesty International, который, к сожалению, пытается амнистировать государство-террориста и переложить ответственность с агрессора на жертву", - отметил он в вечернем обращении.

По словам президента, нет и не может быть никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным.

"И если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться", - заявил Владимир Зеленский.

Ответ Amnesty International на критику

Несмотря на украинскую критику, в головном офисе Amnesty International сообщили, что не изменят своей позиции. С таким заявлением выступила генеральный секретарь организации Агнес Калламар.

"Украинские и российские мобы и тролли в социальных сетях: сегодня все они атакуют расследование Amnesty International. Это называется военной пропагандой и дезинформацией. Это не повлияет на нашу беспристрастность и не изменит фактов", – написала Калламар в Твиттере.

Украинский офис Amnesty International, в свою очередь, открестился от расследования. Там заявили, что не были привлечены к подготовке отчета.

"Украинский офис не был включен в подготовку или написание текста публикации. И, к сожалению, уже на начальном этапе разработки этого доклада мы зашли в тупик, где аргументы нашей команды относительно недопустимости и неполноты такого материала не были учтены", – заявила глава украинского филиала AI Оксана Покальчук.

По ее словам, представители и представительницы украинского офиса сделали все, что могли, чтобы этот материал не был обнародован.

"Когда на наши неоднократные возражения мы получили ответное бескомпромиссное нет, мы также сделали все, что могли, чтобы минимизировать распространение материала", – добавила Покальчук.

Реакция на Донбассе

Волонтер из Донецкой области Энрике Менендес эмоционально прокомментировал отчет иностранных правозащитников.

"Люди оскотинились. Оскотинились до дна и даже ниже. Сегодня лента фейсбука покоряет вершины омерзительности.

Обстрел центра Донецка. Погибшие гражданские, фотографии, на которые нельзя смотреть без слёз.

Реакция украинского сегмента фейсбук: "трупы не настоящие", "это они сами себя". Серьёзно? Потому, что Подоляк сказал, что мы не обстреливали? Ну ок, так можно. Каждый сказал, что это не мы и на том успокоились. Это марсиане, на самом деле. Ну, или китайцы – хайпа ради. Б...ть, на восьмом году войны нельзя вообще определить кто, куда, зачем и откуда?

О тех, кто смеялся над фото и видео убитых - как о покойниках – ни слова. Умерли люди, даже пару лидеров мнений скончались прям на моих глазах.

В Торецке - 8 убитых на остановке. 3 детей. Это украинская территория. А их кто убил? Донецкие, спросите себя.

Amnesty International опубликовало отчет, в котором обвинило Украину в размещении боевых позиций в жилых кварталах.

В российском сегменте радость. В украинском непонимание и попытки перевести стрелки. Вы сейчас посидите тихонько, а я в стороне тут поматюкаюсь.

С...а, б...ть, 8 ...баных лет ОБСЕ и управление ООН по правам человека пишут, что во время войны на Донбассе ОБЕ стороны используют для своих позиций жилые кварталы. Донбасс – самый густонаселённый регион Украины. Восемь лет обе стороны используют школы, больницы и детсады для своих позиций и применяют артиллерию неизбирательно. И всем НАПЛЕВАТЬ.

Но сегодня – БИНГО. Amnesty International обидел бусинок. Сказал правду, да не всю – ведь вторая сторона это зеркало. Они делают точно так же. Чёрт их знает, этих Amnesty International, почему они написали только про одних.

У меня не хватает цензурных слов. 8 лет две, а может и больше сторон убивают гражданских, нарушают правила ведения войны, мародёрят, насилуют женщин и детей, а некоторые "наблюдатели" только сейчас свой светлый взор обратили. И увидели как обычно половинку правды, которую сразу постарались исказить ещё больше.

Человечество омерзительно. Господь – жги. Мы не заслужили право жить".

Что означает исследование Amnesty International?

Amnesty International - это очень известная правозащитная организация. На ее доклады зачастую ориентируются правительства западных стран.

Само по себе последнее исследование вряд ли означает, что отношение западных стран к войне как-то изменилась. В конце концов за последние годы вышло немало подобных докладов с критикой тех или иных явлений в Украине. Но на политическую позицию стран ЕС и США это практически никак не влияло.

И сейчас посол Британии в Украине Мелинда Симмонс негативно отреагировала на доклад Amnesty, заявив, что первопричиной всех бед является вторжение России и только оно.

"Единственное, что угрожает мирным жителям, это ракеты, оружие и мародерство российских войск. Точка. Если бы Россия остановила вторжение в Украину, опасности не было бы", - написала посол.

С другой стороны, появление подобного доклада Amnesty может стать началом смены тренда в западном правозащитном движении. От акцентирования на военных преступлениях России к тезису о том, что не все чисто и с украинской стороны.

Подобный подход можно было видеть на примере бывшей Югославии. В войне, которая там развернулась в 90-е годы, с точки зрения Запада, главными виновниками были сербы. Однако в военных преступления обвинили также и их врагов - хорватов и боснийцев.

По итогу Международный трибунал по бывшей Югославии провел 92 процесса против сербов, 33 против хорватов, 8 против косовских албанцев, 7 против боснийских мусульман.

Но трибунал - это далекая перспектива. В ближайшей перспективе с практической точки зрения доклад Amnesty может иметь последствием более активное распространение на Западе мнения о том, что "все не так однозначно" в войне в Украине и военные преступления "совершает не только Россия".

Понятно, что РФ и сторонники скорейшего заключения компромиссного мира в Украине на Западе эту тему будут активно подхватывать. Тем более что тезис "украинские войска размещают свои позиции в жилых домах, в больницах и в школах, используя гражданских в качестве "живого щита" является одним из основных тезисов россиян для объяснения и оправдания разрушения городов и гражданской инфраструктуры в ходе боевых действий (например - Мариуполя).

Также в ходе войны против ВСУ и украинской власти россиянами и их сторонниками выдвигались и многие другие обвинения. Например - в массовых арестах людей (включая журналистов и общественных деятелей), которых подозревают в пророссийской позиции. Или обвинения в том, что украинские войска наносят удары по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре украинских городов, которые заняты армией РФ. Например, по Изюму, Балаклее, по Херсонской области, по территории "ЛДНР", а также, в начале войны, по захваченным россиянами городам Киевской области Буча, Гостомель, Ирпень, Бородянка (правда, россиян также обвиняют в том, что они организовывают свои позиции в жилых кварталах).

В общем, если тренд среди правозащитников, заданный исследованием Amnesty International, будет продолжен, то он может поднять немало подобных тем.

Вероятно, именно по этой причине исследование Amnesty International и вызвало столь жесткую реакцию украинской власти, которая хочет дискуссию на тему "все не так однозначно" зарубить на корню.

Получится ли - увидим в ближайшее время.