В "Энергоатоме" сообщили, что в результате сегодняшнего обстрела Запорожской АЭС были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки со станционным сухим хранилищем отработавшего ядерного топлива, выбиты стекла в зданиях и ранен один человек.

Госкомпания обвиняет в обстреле РФ.

"Очевидно, целились именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработавшего ядерного топлива", - говорится в сообщении.

Из-за повреждения датчиков радиационного мониторинга на станции сейчас невозможно своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации.

Также осколками повреждены около 800 кв. м оконных поверхностей в разных постройках станции, ранен один работник АЭС.

А российские военные и завезенный персонал "Росатома" заранее скрылся в бункеры.

"Энергоатом" призывает вывезти с ЗАЭС российских военных и создать там демилитаризованную зону.

Отметим, что власти области уже заявили, что радиационный фон вокруг ЗАЭС в норме.

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