На захваченной Запорожской АЭС и в ее округе после очередного обстрела отсутсвует радиационная угроза.

Об этом заявил запорожский губернатор Александр Старух в эфире телемарафона.

Он обвинил в обстреле российские войска, потому что между выстрелом и "прилетом" было всего три секунды, следовательно, обстрел велся с дистанции примерно в один километр, рассуждает чиновник.

"Я хочу пока успокоить всех, что пока измерения производятся и на самой площадке, и в пределах города Энергодар. Сейчас это 8-12 микрорентген. Но это не значит, что оккупанты что-то не могут сделать", - заявил Старух.

Он также раскритиковал международные организации, в частности, МАГАТЭ за отсутствие каких-либо действий, кроме заявлений, для сдерживания РФ.

Напомним, что первый обстрел Запорожской АЭС случился в пятницу, 5 августа. Украина и Россия обвинили друг друга. В результате был отключен четвертый энергоблок.

А сегодня стало известно об очередном обстреле. Однако в этот раз обломки ракет не долетели до территории АЭС.

Накануне глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы после вчерашнего обстрела Запорожской АЭС.