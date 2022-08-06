Жителям Запорожской области советуют утеплить свое жилье и запастись дровами накануне сложного отопительного сезона.

Об этом пишет губернатор Александр Старух.

"Уже сегодня нужно думать об утеплении своих домов, частном секторе, по возможности запасаться дровами и топливными брикетами. Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива", - пишет Старух.

По его словам, ситуация остается крайне тяжелой, Россия перебила электросети и газопроводы. Сейчас ведутся переговоры, чтобы обеспечить хотя бы минимальное проведение отопительного сезона в зоне ведения боевых действия и на оккупированных территориях.

Напомним, что ранее для жителей Донецкой области объявили обязательную эвакуацию из-за угрозы замерзнуть зимой.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону на 60%.

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