Украина на сегодня готова к будущему отопительному сезону на 60%. В правительстве планируют ускорить процесс подготовки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба Кабмина.

"В настоящее время все области готовы в среднем на 60%. Это соответствует плану подготовки, разработанному правительством. Будем ускоряться в этом направлении, чтобы стабильно пройти отопительный сезон", - сказал Шмыгаль.

Так, к 15 октября запасы угля должны достичь 2,5 миллиона тонн.

"Как сообщил министр энергетики Герман Галущенко, в настоящее время на складах ТЭС и ТЭЦ хранится 1,8 млн. тонн угля, и процесс движется согласно графику", - сообщил премьер.

Запасы газа превысили 11,8 млрд кубометров при плане 19 млрд.

Напомним, по данным Кабмина, отопительный сезон в Украине начнется традиционно после 15 октября с учетом погодных условий. Правительство приняло решение не повышать тарифы на тепло. При этом газ для населения будет поставляться по цене 7 420 гривен за тысячу кубометров.

Также "Страна" писала, что правительство Украины решило обратиться к США о предоставлении "газового ленд-лиза" для стабильного прохождения отопительного сезона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.