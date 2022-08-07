В оккупированном Энергодаре снова заявляют об обстреле территории Запорожской АЭС. По заявлению, РФ удалось перехватить ракету с помощью ПВО.

Назначенная россиянами "военно-гражданская администрация" города обвиняет в обстреле ВСУ и сообщает об одном погибшем.

Сообщается, что "в зоне поражения оказалась территория хранилища ядерного топлива, фрагменты ракеты "Урагана", выпущенной по АЭС, упали не более чем в 400 метрах от энергоблока".

Напомним, это уже не первый обстрел Энергодара, 5 августа Энергодар и район Запорожской АЭС уже обстреливались. В этом Россия и Украина обвинили друг друга.

По данным западных СМИ, россияне разместили вооружение на Запорожской АЭС, энергоблок станции может быть заминирован.

ЕС уже осудил военную деятельность РФ вокруг Запорожской АЭС и призвал пустить на нее международных наблюдателей.

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