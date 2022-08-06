Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о риске ядерной катастрофы после вчерашнего обстрела Запорожской АЭС на территории оккупированного Энергодара.

"Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе АЭС, что подчеркивает реальный риск ядерной катастрофы, которая может угрожать здоровью населения и окружающей среде в Украине и за ее пределами", – приводят слова Гросси российские СМИ.

По его словам, военные действия, которые ставят безопасность Запорожской АЭС под угрозу, "совершенно неприемлемы и должны быть предотвращены любой ценой".

"Я решительно и настоятельно призываю все стороны проявлять максимальную сдержанность вблизи этого важного ядерного объекта", – отметил Гросси.

Обстрел Запорожской АЭС случился в пятницу, 5 августа. Украина и Россия обвинили друг друга.

А Евросоюз осудил военную деятельность РФ вокруг Запорожской АЭС и призвал пустить на нее международных наблюдателей.

А российское оппозиционное издание The Insider, ссылаясь на свой источник в Энергодаре, написало, что российские войска разместили свое вооружение на территории Запорожскую атомной электростанции.

Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.