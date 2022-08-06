В арсеналах по всему миру хранится почти 13 тысяч единиц ядерного оружия, однако оно должно быть "навсегда стерто с лица земли".

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на церемонии в Хиросиме, передает "Укринформ".

"Кризисы с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова, до вторжения России в Украину… Человечество играет с заряженным ружьем", - предостерег Гутерреш.

Генеральный секретарь ООН подчеркнул, что новая гонка вооружений набирает обороты, мировые лидеры увеличивают запасы ядерного оружия стоимостью в сотни миллиардов долларов.

Гутерреш также заявил, что страны, владеющие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство "не использовать его первыми" и заверить другие государства, что они не будут использовать или не будут угрожать применить ядерное оружие против них.

Ранее Китай призвал все страны мира заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

Напомним, в РФ заявили, что не имеют сценариев применения ядерного оружия в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.