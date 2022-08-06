Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в три-четыре раза.

Об заявил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Кол на брифинге.

"Китай находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три или даже в четыре раза", - сказал он.

Кол отметил, что американская администрация ранее слышала заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне "не видят действительной готовности Пекина к такой работе".

Ранее Китай призвал все страны мира заключить общий договор о неприменении ядерного оружия первыми.

"Все ядерные державы должны поддержать политику Китая, отвергающую возможность нанесения первого удара, и заключить многостороннее соглашение об отказе от использования ядерного оружия первыми, предпринять усилия для создания зон, свободных от ядерного оружия, предотвращения неавторизованного использования ядерного оружия, создания обязывающих международных инструментов по гарантиям безопасности", - говорится в заявлении.

Также в Китае заявили, что не намерены первыми применять ядерное оружие. По словам главы департамента Министерства иностранных дел КНР Фу Цуна, запасы ядерного оружия в Китае находятся "на минимально необходимом уровне для обеспечения национальной безопасности".