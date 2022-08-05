В ходе военных учений за сегодня 68 китайских самолетов и 13 военных кораблей пересекли линию разграничения в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает Минобороны Тайваня.

Отметим, что Китай второй день проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня и уже подтвердил пуски боевых ракет у берегов острова.

Учения продлятся до полудня воскресенья. Китай задействовал более 100 самолетов, включая истребители и бомбардировщики и более 10 военных кораблей.

Официальные лица Тайваня заявили, что учения нарушают правила ООН, вторгаются в его пространство и угрожают свободной воздушной и морской навигации.

Также Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Китая возле Тайваня - это "серьезная эскалация".

Военные учения начались в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, против которой Китай вводит санкции.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Пелоси "серьезно вмешалась во внутренние дела Китая, нанесла серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно попирала принцип одного Китая и серьезно угрожала миру и стабильности в Тайванском проливе".