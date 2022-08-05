Китай вводит санкции против Пелоси и ее семьи из-за поездки на Тайвань
Китай объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее визита на Тайвань.
Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Bloomberg.
Он заявил, что Пелоси "серьезно вмешалась во внутренние дела Китая, нанесла серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно попирала принцип одного Китая и серьезно угрожала миру и стабильности в Тайванском проливе".
Таким образом Пелоси станет самым высокопоставленным чиновником США, против которого будут введены ограничения со стороны Китая.
Отметим, что Китай второй день проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня и уже подтвердил пуски боевых ракет у берегов острова.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Китая возле Тайваня - это "серьезная эскалация".
Учения продлятся до полудня воскресенья. Китай задействовал более 100 самолетов, включая истребители и бомбардировщики и более 10 военных кораблей.
Официальные лица Тайваня заявили, что учения нарушают правила ООН, вторгаются в его пространство и угрожают свободной воздушной и морской навигации.