Китай объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее визита на Тайвань.

Об этом сообщил министр иностранных дел КНР Ван И, передает Bloomberg.

Он заявил, что Пелоси "серьезно вмешалась во внутренние дела Китая, нанесла серьезный ущерб суверенитету и территориальной целостности Китая, серьезно попирала принцип одного Китая и серьезно угрожала миру и стабильности в Тайванском проливе".

Таким образом Пелоси станет самым высокопоставленным чиновником США, против которого будут введены ограничения со стороны Китая.

Отметим, что Китай второй день проводит масштабные военные учения вокруг Тайваня и уже подтвердил пуски боевых ракет у берегов острова.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военные учения Китая возле Тайваня - это "серьезная эскалация".

Учения продлятся до полудня воскресенья. Китай задействовал более 100 самолетов, включая истребители и бомбардировщики и более 10 военных кораблей.

Официальные лица Тайваня заявили, что учения нарушают правила ООН, вторгаются в его пространство и угрожают свободной воздушной и морской навигации.