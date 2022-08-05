Китай развернул десятки самолетов и запустил боевые ракеты вблизи Тайваня во время самых масштабных в истории учений в Тайваньском проливе.

Об этом сообщает китайская государственная компания CCTV.

Китайские военные подтвердили многочисленные запуски ракет в водах у берегов Тайваня в рамках запланированных учений в шести зонах.

Учения продлятся до полудня воскресенья. Китай задействовал более 100 самолетов, включая истребители и бомбардировщики и более 10 военных кораблей.

Официальные лица Тайваня заявили, что учения нарушают правила ООН, вторгаются в его пространство и угрожают свободной воздушной и морской навигации.

Напомним, что в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал вокруг острова масштабные военные учения, которые затрагивают тайваньские территориальные воды.

Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.

Ранее мы писали, что в Китае заявили, что проведут "перевоспитание" и "переобучение" жителей Тайваня после присоединения.