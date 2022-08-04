Власти Тайбэя, столицы Тайваня, на фоне напряженности с Китаем призвали жителей загрузить на смартфоны мобильное приложение, которое показывает местоположение ближайшего бомбоубежища.

Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

После визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси напряженность между Тайванем и КНР растет. Сегодня Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.

Также в рамках учений Китай войдет в воды, которые Тайвань считает своими территориальными водами. При этом учения фактически будут блокировать остров, поскольку будут проходить вокруг него.

В китайских СМИ пишут, что таким образом Китай отрабатывает вариант "немирного" присоединения Тайваня.

Ранее "Страна" разбиралась, что показал визит Пелоси на Тайвань и как он повлияет на события в Украине.

В Украине и не только было много комментариев на тему, что "США поставили Китай на место". Но на самом деле история еще далеко не закончилась. И можно пока лишь говорить о некоторых очевидных выводах.