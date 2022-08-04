В первый день масштабных учений в районе Тайваня китайское командование задействовало свыше 100 военных самолетов и 10 эсминцев.

Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.

По данным издания, в учениях, в частности, принимают участие современные истребители-"невидимки" J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U.

Одновременно с этим эсминцы блокируют доступ в зоны маневров вокруг Тайваня, а также помогают координировать действия прочих китайских сил.

Напомним, что в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал вокруг острова масштабные военные учения, которые затрагивают тайваньские территориальные воды.

Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.

The Guardian опубликовала колонку с названием "Запад флиртует с катастрофой", написанную писателем и телеведущим BBC Саймоном Дженкинсом.