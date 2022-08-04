В первый день учений возле Тайваня Китай задействовал 100 самолетов и 10 эсминцев - СМИ
В первый день масштабных учений в районе Тайваня китайское командование задействовало свыше 100 военных самолетов и 10 эсминцев.
Об этом сообщает South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на Восточное командование театра военных действий Народно-освободительной армии Китая.
По данным издания, в учениях, в частности, принимают участие современные истребители-"невидимки" J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U.
Одновременно с этим эсминцы блокируют доступ в зоны маневров вокруг Тайваня, а также помогают координировать действия прочих китайских сил.
Напомним, что в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай начал вокруг острова масштабные военные учения, которые затрагивают тайваньские территориальные воды.
Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.
The Guardian опубликовала колонку с названием "Запад флиртует с катастрофой", написанную писателем и телеведущим BBC Саймоном Дженкинсом.