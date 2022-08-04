Масштабные военные учения Китая возле Тайваня привели к блокаде острова и отмене авиарейсов.

Об этом пишет AP.

Издание отмечает, что блокада "усилила риск сбоев в потоке процессорных чипов тайваньского производства, необходимых глобальным телекоммуникационным и автомобильным компаниям отрасли".

Тайваньские компании готовятся к китайской демонстрации силы и возможным перебоям в торговле даже после окончания военных учений КНР.

Гонконгская газета The South China Morning Post назвала учения "эффективной блокадой Тайваня".

Китай в рамках учений возле Тайваня впервые будет использовать дальнобойную артиллерию для стрельбы через пролив и запустит гиперзвуковые ракеты.

Также в рамках учений Китай войдёт в спорные воды, которые Тайвань и Пекин считают своими, а учения фактически будут блокировать остров.

В китайских СМИ пишут, что таким образом Китай отрабатывает вариант "немирного" присоединения Тайваня.

А в Тайване заявили, что Китай "разрушает мир в регионе" своими беспрецедентными военными учениями и попросили жителей Тайваня загрузить приложение с картой бомбоубежищ.