США отложили испытание ракеты "Минитмен-3" (Minuteman III) из-за напряженности вокруг Тайваня.

Об этом сообщает The World Street Journal.

Представитель Пентагона заявил, что министр обороны Ллойд Остин отдал приказ об отсрочке испытаний, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем, поскольку китайские военные участвуют в демонстрации силы вблизи Тайваня.

ВВС планировали провести испытательный пуск баллистической ракеты на этой неделе с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

"Минитмен-3" - американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен". Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР шахтного базирования у американцев.

Ранее "Страна" сообщала, что в первый день масштабных учений в районе Тайваня китайское командование задействовало свыше 100 военных самолетов и 10 эсминцев. В учениях принимают участие современные истребители-"невидимки" J-20 и новейший самолет-заправщик Y-20U.

Также мы писали, что Тайвань отменяет авиарейсы из-за масштабных военных учений Китая вокруг острова.