В Госдепе США заявили, что военные учения Китая возле Тайваня, которые начались в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, это "серьезная эскалация".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе брифинга в Пномпене.

"НОАК объявила о семи зонах ограничений (морских и воздушных из-за учений - Ред.) в районе Тайваня и заявила о проведении серии учений в районе, которые продлятся до понедельника. Эти провокационные действия представляют собой серьезную эскалацию", - заявил он.

Блинкен также заявил, что США будут и дальше поддерживать Тайвань, и что авианосец "Рональд Рейган" останется в регионе для наблюдения за ситуацией.

Ранее сообщалось, что США отложили испытание ракеты "Минитмен-3" из-за учений Китая у берегов Тайваня.

Тем временем, китайские военные подтвердили пуски боевых ракет на учениях у берегов Тайваня.

Вместе с тем, как писала "Страна" по мнению западной прессы, обостренная ситуация вокруг Тайваня может негативно сказаться на Украине, так как по мере нарастания напряженности вокруг острова Запад будет вынужден переключить на него значительную часть своего внимания и сил.