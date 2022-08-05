Авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня "для наблюдения за ситуацией".

Об этом со ссылкой на координатора Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джона Кирби пишет Politico.

Таким образом, в Белом доме опровергли информацию Китая о том, что авианосец отошел от берегов Тайваня.

Напомним, в понедельник авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Рональд Рейган" направилась в акваторию к юго-востоку от Тайваня. До этого корабли находились в Южно-Китайском море.

Ранее мы писали, что китайские военные подтвердили пуски боевых ракет на учениях у берегов Тайваня.

Кроме того, сообщалось, что в первый день учений возле Тайваня Китай задействовал 100 самолетов и 10 эсминцев.

Вместе с тем, мы писали, что США отложили испытание ракеты "Минитмен-3" из-за учений Китая у берегов Тайваня. Министр обороны Ллойд Остин отдал приказ об отсрочке испытаний, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем, так как китайские военные участвуют в демонстрации силы вблизи острова.