Snickers и ее владелец, компания Mars Wrigley, принесли Китаю официальные извинения за то, что в одной из своих рекламных акций назвали Тайвань страной. Это произошло после возмущения китайских пользователей соцсетей, пишет Reuters.

Видео и фотографии мероприятия, рекламирующего ограниченный выпуск батончика Snickers, который изначально был доступен только в Южной Кореи, Малайзии и Тайване, сегодня стали вирусными на китайской платформе микроблогов Weibo.

Mars Wrigley в своем аккаунте Snickers China Weibo опубликовала извинения и сообщила, что соответствующий контент был изменен.

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Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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