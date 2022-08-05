Китай прекращает диалог с США по военным вопросам и климату из-за поездкиспикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

Об этом сообщает Reuters.

Пекин объявил о прекращении диалога со Штатами в ряде областей, в том числе между военными командирами на театре военных действий и переговорами по климату, в связи с нарастающим негодованием по поводу визита Пелоси на Тайвань.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что оно также приостанавливает сотрудничество с Вашингтоном в области предотвращения трансграничной преступности и незаконного оборота наркотиков - сфере наряду с изменением климата, в которой официальные лица США видят возможность для сотрудничества.

В то же время в Пномпене на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Регионального форума АСЕАН по безопасности и Восточноазиатского саммита состоялась встреча между министром иностранных дел России Сергеем Ларовым и китайским министром иностранных дел Ван И. В результате встречи министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что стратегическое взаимодействие между Китаем и Россией нужно усилить.

Ранее "Страна" сообщала, что Китай объявил о введении санкций против спикера Палаты представителей Пелоси и ее ближайших родственников из-за ее визита на Тайвань.