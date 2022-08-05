Минобороны России опубликовало официальное сообщение, в котором обвиняет украинскую армию в обстреле Запорожской АЭС.

В сообщении говорится, что было "три артиллерийских удара по территории Запорожской атомной электростанции и города Энергодар, всего выпустили 20 снарядов 152 мм".

"Обстрелы вело одно из подразделений 45-й артбригады украинских войск с огневых позиций в районе поселка Марганец - на противоположном берегу Кременчугского водохранилища (контролирует Киев)", – утверждает Минобороны РФ.

Сообщается также о последствиях: на водородной станции на Запорожской АЭС произошло факельное возгорание водорода, пожар был оперативно ликвидирован аварийными службами.

Также в результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение, на Запорожской АЭС снижена вырабатываемая мощность энергоблока.

Тем временем украинские власти уже опубликовали ряд заявлений, в которых обвинили в обстреле российских военных.

Министерство иностранных дел Украины призвало мировое сообщество повлиять на РФ, чтобы освободить Запорожскую АЭС "ради безопасности всего мира".

"На фоне циничного видеозаявления президента РФ на Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия об отсутствии намерений РФ применять ядерное оружие в Украине Россия прибегла к многочисленным провокациям на ядерном объекте", – говорится в заявлении украинского МИД.

Напомним, что Запорожскую АЭС россияне контролируют с марта 2022 года.

Ранее мы писали, что разведка Британии заявила, что на Запорожской АЭС действия россиян подорвали безопасность нормальной эксплуатации станции.

Также "Страна" сообщала, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция "полностью вышла из-под контроля", и обратился к Украине и России с призывом как можно быстрее разрешить экспертам посетить АЭС, чтобы стабилизировать ситуацию и избежать ядерной аварии.