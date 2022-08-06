Российские войска разместили свое вооружение на территории Запорожскую атомной электростанции (АЭС). Такой информацией делится российское оппозиционного издание The Insider, ссылаясь на свой источник в Энергодаре.

По данным этого источника, колонна российских военных грузовиков прибыла на территорию АЭС еще 2 августа. Грузовики остановились между первым и вторым энергоблоками и через некоторое время часть колонны по одной машине начала заезжать на территорию машинного зала первого энергоблока через грузовые ворота, сообщает собеседник The Insider, который считает, что энергоблок заминирован.

Согласно данным другого источника, на территории станции находятся около 500 российских солдат и военная техника, а территория вокруг станции заминирована российскими войсками. Вблизи села Водяное, ближайшем к АЭС, находятся батареи ГРАДов, а мины и боекомплект российские солдаты хранят в непосредственной близости к энергоблокам, под эстакадами, причем часть боекомплекта даже внутри энергоблока. Был ли энергоблок заминирован или его просто используют для хранения взрывчатки, второму источнику неизвестно.

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