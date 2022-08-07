На фоне обстрелов района Запорожской АЭС Минздрав публикует рекомендации, что делать в случае радиационной аварии. Украинцам советуют спрятаться, переодеться, смыть радиоактивные частицы и ждать дальнейших инструкций от властей.

Медики советуют находиться в укрытии. Это может быть подвал или середина здания. Радиоактивный материал оседает на наружной стороне построек, поэтому лучше всего держаться как можно дальше от стен и крыши здания. Следует также держать рядом домашних животных, не позволять им гулять на улице. Оставаться в укрытии следует, пока официальные власти не дали других указаний.

Сразу стоит обеззаразить себя, сняв верхний слой одежды - так вы избавитесь от 90% радиоактивного материала. Делайте это осторожно, чтобы не растрясать радиоактивную пыль. Поместите одежду в пластиковый пакет или герметичный контейнер, держите его подальше от людей и домашних животных.

Затем умыться, если есть такая возможность. Примите душ с мылом, голову помойте шампунем. Не используйте кондиционеры для волос, поскольку они могут закрепить радиоактивный материал на ваших волосах. Не тритесь и не поцарапайте кожу, чтобы радиоактивный материал не попал в открытые раны. Если возможности принять душ нет, вымойте с мылом под проточной водой руки, лицо и открытые части тела. Если доступа к воде нет, воспользуйтесь влажными салфетками, влажной тканью.

Также нужно надеть чистую одежду.

Также необходимо постоянно следить за официальными источниками информации. Если местные власти и чрезвычайники дают указания – выполнять их обязательно.

По возможности все следует делать в перчатках и маске или в респираторе.

Ранее глава МАГАТЭ заявил о риске ядерной катастрофы после вчерашнего обстрела Запорожской АЭС.

По мнению американского Института изучения войны, РФ использует Запорожскую АЭС, чтобы запугать Запад ядерной катастрофой в Украине.