Украина находится на грани нервного срыва. Число украинцев, нуждающихся в психиатрическом лечении, превысило количество врачей.

Об этом пишет издание The Economist.

Издание приводит истории расстройства психики у украинцев в условиях военного времени.

"Киевский модельер Эдуард К. не может вспомнить точную цепочку событий, которая привела его к тому, что он подошел к украинскому блокпосту и выкрикнул: "Путин - мой президент". Модельер говорит, что помнит нарастающую панику, когда война бушевала возле его дома на севере Киева. Даже когда поблизости не рвались снаряды, он безудержно плакал от новостей, которые видел в своем телефоне. Он стал одержим русскими, злыми силами, наступающими по ту сторону леса. Возможно, он искал их, выходя из дома в тапочках и пижаме на украинские позиции в лесу. Однако он помнит, как говорил, что ищет Катю Чили - участницу "Евровидения" из Украины, прежде чем объявить о своей верности президенту России. За свои высказывания он был избит.

В тот же день Эдуард К. был госпитализирован в одну из киевских психиатрических больниц. Ярослав Захаров, врач, осмотревший его первым, говорит, что его болезнь далеко не уникальна для страны, травмированной пятью месяцами боевых действий. Война так или иначе затронула каждого украинца, а стресс усугубляет проблемы наиболее уязвимых слоев населения. В нормальных условиях психика работает как пищеварительная система, говорит врач, она способен адаптироваться и обрабатывать экстремальные переживания. Затяжная война меняет это. Ожидание страданий истощает нервную систему. "Людям нравится все контролировать, а война не позволяет вам это делать", - говорит врач", - пишет издание.

Кроме того, один из освобожденных из оккупации, страдавший психическим заболеванием, повесился после того, как обнаружил, что его дом под Киевом был разграблен российскими солдатами. В настоящее время его жена находится на лечении.

Эдуард К. говорит, что многие пациенты прибыли прямо из Бучи или Ирпеня, пригородов Киева, где российские оккупационные войска творили страшные зверства. Мужчины были всех возрастов и слоев общества, сказал он, от молодых до пожилых. Некоторые не могли рассказать, что они видели в оккупации, хотя их поведение в больнице свидетельствовало о чудовищном перенесенном стрессе.

Украинское правительство направило специалистов в области психического здоровья в некоторые из наиболее пострадавших городов.

Психолог Наталья Зарецкая уже три месяца работает в Буче, помогая мирным жителям преодолеть оккупационную травму. Она ожидала, что ее программа закончится через шесть месяцев, но спрос был настолько высок, что она открыла в городе новый центр психического здоровья.

Зарецкая говорит, что спектр психических заболеваний широк. Она работает с солдатами, вернувшимися после пыток в плену, и с местными жителями, которые были заключенными в собственных домах. Характер вторжения Владимира Путина в виде "Алисы в Стране чудес" - ложные заявления об украинском нацизме, "освобождение" русскоязычных украинцев, "высокоточные" ракеты, которые в конечном итоге убивают мирных жителей в торговых центрах, - затрудняет выздоровление для многих людей.

"Мало что так опасно для психического здоровья, как чувство предательства и заблуждения", - говорит Елена Нагорная, коллега Зарецкой, которая сейчас находится в составе украинских войск на Донбассе. Она утверждает, что те, кто рано понял, что Россия - враг, лучше справлялись с ужасами войны. Тем, кто думал, что они друзья, было сложнее.

"Многие украинцы видели в Москве соседа, пусть и эксцентричного. Это была личная трагедия, когда этот эксцентричный друг ворвался в их дом и начал их убивать", - говорит Зарецкая.

Эдуард К., вышедший из психиатрической лечебницы, сказал, что экстремальный характер его опыта дал ему новую ясность в жизни.

"Я понимаю, что мог быть мертв, что меня могли застрелить другие солдаты", - говорит модельер.

Его врач соглашается, но предупреждает, что еще слишком рано для понимания всей степени травмы, нанесенной ему и Украине. Путин, по его словам, сбросил бомбу замедленного действия на психику каждого украинца.

Ранее мы писали, что по данным Минздрава Украины, в связи с войной 3-4 миллиона человек будут нуждаться в фармакологическом вмешательстве, а еще 15 миллионов - в психологической поддержке.

Также "Страна" сообщала, что медики объяснили украинцам, как сберечь психику детей во время войны и избежать нервных тиков.