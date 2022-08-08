В возможном отравлении подконтрольной России "главы администрации" Херсонской области Владимира Сальдо подозревают повара и горничную.

Об этом сообщает Telegram-канал "База" со ссылкой на источники.

3 августа "главе" подконтрольной РФ "администрации" Херсонской области стало плохо, у него началось помутнение рассудка. Это произошло после того, как он поел еду, которую ему приготовил новый повар, рассказали источники.

Также выяснилось, что повара накануне перед вероятным отравлением привела горничная, которая работает в доме Сальдо. Через полчаса после того, как "глава администрации" поел, у него началось помутнение рассудка, потом стали неметь пальцы.

Еще через пару часов он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, исключив инфаркт и инсульт, затем у чиновника взяли мочу и кровь на анализы, опечатали их и переправили вместе с пациентом из Херсонской области к границе с Крымом.

Там Сальдо ожидала машина скорой помощи. Его доставили в больницу им. Семашко в Симферополе, где ввели в состояние медикаментозной комы. А затем спецбортом доставили в НИИ им. Склифосовского в Москве.

Сейчас он лежит в токсикологической реанимации с диагнозом – отравление неизвестным веществом. Чем именно был отравлен Сальдо, покажут результаты анализов, они станут известны врачам в течение пары дней, говорится в сообщении.

В то же время, "замглавы" подконтрольной РФ "администрации" Херсонской области Кирилл Стремоусов отрицает отравление и медикаментозную кому у Сальдо.

"Не было никаких попыток его убить. Он постоянно под охраной находится. Владимир Васильевич в нормальном состоянии. Человек в возрасте. Пять месяцев нон-стоп под пулями и "Градами". Человек просто переутомился. Диагноз – усталость", – заявил Стремоусов.

Ранее мы писали, что 11 июля СМИ сообщали о попытке покушения на Владимира Сальдо. Как утверждается, его машину планировали подорвать при помощи самодельной бомбы, которую хотели положить на дороге. Но бомбу обнаружили и Сальдо выжил.

Также "Страна" сообщала, что россияне назначили "замом Сальдо" жену "народного губернатора" Донбасса Екатерину Губареву.