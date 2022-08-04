"Глава" подконтрольной РФ "администрации" Херсонской области Владимир Сальдо временно покинул свой пост.

Как сам чиновник пишет в своем Телеграм-канале, для лечения.

По словам Сальдо, коллег напугал его внешний вид, они настояли на скорейшем медобследовании "главы администрации", а врачи - на немедленной госпитализации.

Выполнять обязанности "главы администрации" вместо Сальдо будет прибывший из России "глава правительства" области Сергей Елисеев.

Ранее "Страна" сообщала, что в середине июля на Сальдо была совершена попытка покушения.

Война в Украине продолжается уже 162-й день. "Страна" следит за происходящим 4 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 161-го дня войны. Враг продолжил попытки по всем направлениям оттеснить украинские войска от Донецка. По Авдеевке и Пескам, где складывается тяжелая ситуация, в вечерней сводке Генштаба ВСУ говорилось, что все атаки противника в этом направлении отбиты. Оперкомандование "Юг" сообщило, что противник создает ударную группировку на Криворожском направлении. Считающийся на Западе "другом Путина" экс-канцлер Германии Шредер заявил, что РФ хочет найти дипломатическое решение по Украине. В СНБО Украины назвали заявление Шредера "информационно-психологической спецоперацией России".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.