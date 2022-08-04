Главой Херсонской ОГА назначен Ярослав Янушевич.

Об этом говорится в президентском указе №553/2022.

"Во время встречи в Офисе Президента Владимир Зеленский вручил Ярославу Янушевичу служебное удостоверение и выразил убеждение, что его опыт и профессионализм пригодятся при выполнении задач, поставленных перед ним как руководителем важного региона", - говорится на сайте президента.

Янушевич родился в 1978 году в Киеве. В 2000 году окончил КНУ им. Шевченко по специальности "финансы".

С 1996 года работал на разных должностях в Государственной налоговой инспекции г. Киева, с 2001 года – в Государственной налоговой администрации Украины. В 2006-2007 гг. был заместителем председателя ГНАУ. С 2011 по 2013 год – зампред Миграционной службы Украины. В 2013-м занимал должность гендиректора ГП "Документ". В 2013-2014 гг. – зампред госфининспекции.

С 2014 года по 2016 год – исполнительный директор "Украинского центра радиочастот", а с 2016-го - советник гендиректора этого предприятия.

Напомним, что в захваченном Херсоне планируют в течение месяца определить дату "референдума" о присоединении к РФ.

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