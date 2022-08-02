Россия перебрасывает десантные подразделения в Херсонскую область.

Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в Фейсбуке.

Правда, по его словам, пока о наступлении россиян на этом направлении речи не идет, поскольку они восполняют потери.

Ранее появилось видео переброски войск РФ с востока на юг.

Владимир Зеленский заявил, что России эти маневры не помогут.

Война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.