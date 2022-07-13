Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Запаранюка главой Черновицкой облгосадминистрации. Это решение было согласовано несколько дней назад.

А теперь соответствующие указы президента опубликованы на сайте ОП.

Ранее Запаранюк работал начальником филиала Черновицкого областного управления "Ощадбанка".

На должности губернатора он заменил Сергея Осачука.

"Во время встречи в Офисе президента Владимир Зеленский выразил уверенность, что знание региона и его специфики поможет Руслану Запаранюку успешно реализовать поставленные перед ним задачи", - говорится в пресс-релизе ОП.

Приоритетными направлениями называется "слаженная работа таможни, не препятствующая движению гуманитарных грузов", обустройство пунктов пропуска на границе, предоставление социальных услуг внутренним переселенцам.

Руслан Запаранюк родился в 1974 году в с. Нижние Становцы в Черновицкой области. В 1997 окончил Черновицкий государственный университет им. Ю. Федьковича (специальность "физик, преподаватель"), в 2003 году – Черновицкий торгово-экономический институт Киевского национального торгово-экономического университета (специальность "экономист по учету и аудиту").

Работал на разных должностях в финансовом секторе Черновицкой области. С июля 2014 года по настоящее время – начальник филиала Черновицкого областного управления АО "Государственный сберегательный банк Украины".

Во время местных выборов 2020 года Запаранюк баллотировался в Черновицкий областной совет от партии "Единая Альтернатива", однако в депутаты облсовета не прошел.

Напомним, что в прошлом месяце Черновицкий замгубернатора попался на махинациях с гуманитарными машинами скорой помощи из Италии

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