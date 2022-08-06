Российские СМИ сообщают, что назначенный Россией "замглавы администрации" Новой Каховки скончался в реанимации. Ранее сообщалось, что Виталий Гура был ранен сегодня во дворе своего дома из пистолета.

Слухи о его смерти появились еще днем, но их опровергали. Теперь они снова подтверждаются.

Сообщалось, что стреляли в Гура из пистолета Макарова.

Тем временем назначенного РФ "главу администрации" Херсонской области Владимира Сальдо перевозят в Москву для лечения, о чем сообщили в его телеграм-канале. О причинах не сообщается, но СМИ пишут, что Сальдо в тяжелом состоянии, введен в медикаментозную кому и подключен к ИВЛ. Врачи подозреваю отравление.

Война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.