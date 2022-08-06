В Новой Каховке (Херсонская область) тяжело ранен замглавы оккупационной "администрации" Виталий Гура. Его госпитализировали.

Стреляли в Гура предварительно из пистолета Макарова. Российские СМИ сообщают, что это произошло возле его дома.

Ранее мы писали, что в Херсонской области ВСУ освободили уже 46 населенных пунктов, которые были под оккупацией РФ. В основном - на севере области, там где она граничит с Днепропетровской. Также освободили несколько населенных пунктов на юге, на границе с Николаевской областью.

Напомним, война в Украине продолжается уже 164-й день. "Страна" следит за происходящим 6 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 163-го дня войны. Обстрелу подверглась Запорожская АЭС. В Николаеве объявили комендантский час на все выходные. Ранее губернатор Виталий Ким уже озвучивал планы закрыть Николаев на несколько дней, чтобы найти людей, которые могут сотрудничать с РФ. В ВСУ сообщили, что и Украина, и Россия готовятся к началу чрезвычайно активной фазы войны на юге. Россияне готовят ударную группировку на Криворожском направлении.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.