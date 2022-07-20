Мэр Новой Каховки Владимир Коваленко вместе с первым замом Олегом Тарабакой сегодня покинул свой город и прибыл в Запорожье.

Об этом сам Коваленко сообщил "Суспильному".

"С начала войны, 24 февраля, почти пять месяцев мы продолжали выполнять свои обязанности. На сегодняшний день становится невозможно работать из-за постоянного давления военных РФ. Поэтому мы вынуждены выехать на подконтрольную ВСУ территорию и будем работать дистанционно", – рассказал Коваленко.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.