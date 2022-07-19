В сети появились видео, на которых запечатлен момент падения российского истребителя, сбитого сегодня вечером под Новой Каховкой (часть Херсонской области, контролируемая РФ).

Ранее украинские воздушные силы сообщали, что сбили российский новейший истребитель под Новой Каховкой. Военные говорят, что пилот катапультировался. Модель самолета - "вероятно" Су-35, говорится в сообщении.

Российский истребитель пытался атаковать штурмовики воздушных сил ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.