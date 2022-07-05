Подразделениями противовоздушной обороны ПвК ''Запад'' сбиты три вражеские ракеты, которые россияне выпустили с акватории Черного моря около 20:00.

Об этом сообщило Командование воздушных сил ВСУ в Фейсбуке.

"Сегодня, около 20:00, российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами морского базирования с акватории Черного моря. Подразделениями противовоздушной обороны ПВК ''Запад'' были сбиты три ракеты врага", - говорится в публикации.

Ранее мы также сообщали, что сегодня украинская армия сбила шесть из семи вражеских ракет, запущенных по Днепропетровской области. В Днепре обломки сбитой ракеты спровоцировали возгорание. Спасатели усмирили огонь, никто не пострадал. В Покрове "прилет" пришелся на частный сектор. Уничтожены несколько домов, еще в нескольких повыбивало окна. Из-за взрыва возник пожар.

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