Войска РФ выпустили по Днепру и области 7 ракет. В областном центре вспыхнул пожар, в Покрове уничтожены дома
Утром россияне совершили ракетную атаку на Днепропетровскую область. Всего было выпущено 7 ракет, 6 из них ВСУ сбили над Днепром и Синельниковским районом.
Об этом сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.
В Днепре обломки сбитой ракеты спровоцировали возгорание. Спасатели усмирили огонь, никто не пострадал.
В Покрове "прилет" пришелся на частный сектор. Уничтожены несколько домов, еще в нескольких повыбивало окна. Из-за взрыва возник пожар. На месте работают спасатели и полицейские. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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