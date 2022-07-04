В ночь с 3 на 4 июля российские войска обстреляли Зеленодольскую и Широковскую громады Криворожского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Обстрел велся по городам и селам. Применялась ствольная артиллерия. В попавшей под обстрел Великой Костромке обоошлось без разрушений.

В Шестерне взрывной волной выбило окна в детском саду. Люди в результате обстрела не пострадали.

Война в Украине продолжается уже 131-й день. Мы следим за происходящим 4 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 130-го дня войны. Украина официально объявила о потере Лисичанска. В Минобороны России заявили, что под контролем РФ - вся Луганская область, однако Генштаб ВСУ это не подтверждал. Ракетным ударам подверглись Славянск и Краматорск в Донецкой области. В РФ заявили об обстрелах Белгорода и Курска.

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