Еще один источник сообщает о том, что назначенный Россией "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо в коме.

Телеграм-канал Baza пишет, что он находится в тяжёлом состоянии в Крыму, куда его привезли накануне.

Сальдо якобы введен в состояние медикаментозной комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Консилиум с участием московских и крымских врачей решил срочно госпитализировать Владимира Сальдо в московксую больницу спецбортом.

Его кровь и мочу отправили на токсикологию, врачи подозревают отравление, но результат будет известен только через несколько дней.

Тем временем "замглавы администрации Херсонской области" Кирилл Стремоусов называет такие сообщения слухами, хотя состояние здоровья Сальдо не комментирует.

Ранее о коме Сальдо сообщал российский государственный телеканал RT. По его информации, Сальдо был введен в медикаментозную кому.

Сам он незадолго до этого писал в Telegram-канале, что у него ухудшилось самочувствие из-за осложнения после перенесённого COVID-19.

Напомним, 11 июля СМИ сообщали о попытке покушения на Сальдо. Как утверждается, его машину планировали подорвать при помощи самодельной бомбы, которую хотели положить дороге. Но бомбу обнаружили и Сальдо выжил.

Тем временем ему назначили в заместители жену "народного губернатора" Донбасса Екатерину Губареву. Сам Губарев сейчас воюет в составе российской армии в районе Изюма.