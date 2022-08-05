Назначенный россиянами "глава администрации Херсонской области" Владимир Сальдо, который вчера заявил, что срочно ложится на лечение в больницу, сейчас находится в медикаментозной коме.

Об этом сообщит RT источник в "администрации", состояние его оценивается как средней тяжести.

Как ранее писал сам Сальдо в Telegram-канале, ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесённого COVID-19.

Ранее СМИ сообщали о попытке покушения на Сальдо, которая произошла 11 июля. Как утверждается, его машину планировали подорвать при помощи самодельной бомбы, которую хотели положить дороге. Но бомбу обнаружили и Сальдо выжил.

Как писала "Страна", россияне назначили "замом Сальдо" жену "народного губернатора" Донбасса Екатерину Губареву. Сам Губарев сейчас воюет в составе российской армии в районе Изюма.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.