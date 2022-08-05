Правоохранители объявили подозрение в госизмене медику. Женщину обвиняют в сотрудничестве с россиянами на территории временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения военных РФ в Украину подозреваемая начала сотрудничать с представителями страны-агрессора.

Так, в июне 2022 года оккупанты назначили подозреваемую так называемым "исполняющим обязанности главного врача Белозерской больницы".

Сообщается, что в настоящее время подозреваемая оказывает помощь оккупационным властям во внедрении на территории Херсонской области "системы здравоохранения" государства-агрессора.

Следствие продолжается.

Как писала "Страна", ранее СБУ вручила "пидозру" в госизмене экс-замглавы ГУР, который сливал секретные данные РФ и отстреливался при задержании.

Напомним, что главврача Херсонской детской больницы Виктора Бурдовицина также подозревают в госизмене. Он давал адреса и участвовал в пропаганде.

Как писала "Страна", обвиненную в госизмене директора киевской гимназии Аллу Душкину выпустили под залог, после суда ей грозит пожизненное.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.