Бывшая директор киевской 75-й гимназии Алла Душкина (ранее носившая фамилию Ратушная), обвиненная в пособничестве России, вышла под залог в 500 тысяч гривен.

Ее обвиняют в том, что она сдавала позиции ВСУ и оказывала другую информацию за якобы обещанную ей россиянами должность министра образования.

Об этом сообщает ТСН.

Следующее судебное слушание по делу Душкиной назначено на конец августа. Обвиняемой грозит тюремный срок от 15 лет до пожизненного заключения. На первое судебное слушание она не явилась, поэтому заседание перенесли. Прокурорам предоставили документы, согласно которым женщина была на больничном.

В последнее время Душкина руководила частным образовательным учреждением в Киевской области.

Ранее "Страна" писала, что бывшему участнику теробороны Херсона сообщили о подозрении за пособничество России.

Также мы рассказывали, что Владимир Зеленский уволил замсекретаря СНБО, которого обвиняли в работе на РФ.