Экс-замглавы ГУР Минобороны получил подозрение в госзимене. По версии СБУ, он собирал секретную информацию Минобороны по заказу российских спецслужб.

Его задержали еще в начале вторжения РФ.

Как сообщают в СБУ, во время обыска по месту работы он пытался застрелить из пистолета Макарова представителей следственно-оперативной группы СБУ, прибывших для проведения процессуальных действий.

Задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов.

Затем работал на разных должностях в этом же ведомстве, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как писала "Страна", обвиненную в госизмене директора гимназии выпустили под залог, после суда ей грозит пожизненное.

Напомним, главврача Херсонской детской больницы подозревают в госизмене. Он давал адреса и участвовал в пропаганде.

Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.