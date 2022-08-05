Сливал секретные данные РФ, отстреливался при задержании. СБУ вручила "пидозру" в госизмене экс-замглавы ГУР
Экс-замглавы ГУР Минобороны получил подозрение в госзимене. По версии СБУ, он собирал секретную информацию Минобороны по заказу российских спецслужб.
Его задержали еще в начале вторжения РФ.
Как сообщают в СБУ, во время обыска по месту работы он пытался застрелить из пистолета Макарова представителей следственно-оперативной группы СБУ, прибывших для проведения процессуальных действий.
Задержанный был заместителем председателя ГУР МОУ с 2008 до 2010 годов.
Затем работал на разных должностях в этом же ведомстве, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Как писала "Страна", обвиненную в госизмене директора гимназии выпустили под залог, после суда ей грозит пожизненное.
Напомним, главврача Херсонской детской больницы подозревают в госизмене. Он давал адреса и участвовал в пропаганде.
Тем временем война в Украине продолжается уже 163-й день. "Страна" следит за происходящим 5 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 162-го дня войны. К югу от Балаклеи Харьковской области россияне пытались наступать и прорвать оборону ВСУ. В Генштабе заявили, что на Авдеевском направлении противник активизировал штурмовые действия для вытеснения украинских войск с занятых рубежей, чтобы захватить Авдеевку и Пески. Военный эксперт Олег Жданов сказал, что РФ намерена "повторить 24 февраля" и планирует наступление минимум на четырех направлениях. Британская газета Financial Times написала, что сейчас у Украины нет даже 30% тех вооружений, которые нужны для масштабного контрнаступления, поэтому оно будет только в следующем году.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.