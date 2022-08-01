Россия использует мобильные игровые приложения для сбора военных данных в Украине.

Об этом сообщает Главное управление разведки.

В ГУР говорят, что россияне через игры получают от пользователей информацию о расположении военных объектов, критической инфраструктуры или склоняют граждан неосознанно помогать им.

Украинцев призывают насторожиться, если в приложении им предлагается осуществлять фотофиксацию местности, делиться геолокацией или нанести "рисунок" на асфальте.

Для безопасного использования онлайн-приложений киберполиция рекомендует загружать их только из официальных источников – AppApp Store, Google Play, Galaxy Store, AppGallery и т.д.

Ранее "Страна" разбиралась, кто корректирует российские удары по военным объектам в Украине. И там мы рассказывали, что один из каналов вербовки - как раз сетевые компьютерные игры.

Недавно николаевский губернатор Виталий Ким пообещал закрыть город на несколько дней для "чистки" от коллаборантов и шпионов, мотивировав это случаями передачи информации противнику о расположении украинских военных. Что само по себе говорит о масштабе проблемы.

Война в Украине продолжается уже 159-й день. "Страна" следит за событиями 1 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 158-го дня войны. Беларусь продлила проверку боевой готовности своей армии для сковывания украинских сил на границе. Генштаб сообщил, что противник перебрасывает силы из-под Славянска на Запорожье. В ходе ракетной атаки на Николаев погиб один из богатейших людей Украины – основатель агропромышленной компании "Нибулон" Алексей Вадатурский. Россияне заявили, что в Севастополе самодельный дрон сбросил взрывное устройство на штаб-квартиру Черноморского флота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.