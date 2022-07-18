Народный депутат Евгений Шевченко прокомментировал "Стране" своё появление в Раде в военной форме, которое спровоцировало скандал. Депутаты "ЕС" потребовали, чтобы он переоделся, после чего Шевченко вышел из зала парламента и не вернулся.

"Меня попросили поехать и переодеться в гражданскую форму. Но я далеко живу, поэтому уже завтра приду в гражданке. Это была акция фракции "ЕС". Они ко мне подошли и начали орать, что, мол, в зал нельзя ходить в форме, потом подбежали Вятрович и все остальные, начали кричать: "Предатель". Я не стал им говорить, что предатель — это лидер их фракции, на которого есть уголовные дела", — сообщил Шевченко в комментарии "Стране".

Также он объяснил, почему пришел в парламент в военной форме.

"Я привык ходить в форме, я ж не знал, что они запретили носить военную форму. Сегодня я пришел в парламент в первый раз после войны, не знал об этом", — отметил нардеп.

Шевченко рассказал, что с первого дня войны и фактически до вчерашнего дня служил в ГУР Минобороны.

"Моя миссия закончилась, сейчас хочу адаптироваться и понять, что такое парламентская деятельность в этих условиях", — сказал Шевченко.

Как доказательство своей службы в разведке Шевченко предоставил "Стране" удостоверение ГУР Минобороны.

Напомним, Шевченко - бывший депутат, который часто ездил к президенту Беларуси Лукашенко, за что и был исключён из состава фракции "Слуга народа". В конце прошлого года открыли дело по госизмене.

Недавно Шевченко заявил, что его хотели убить противники мирных переговоров.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.