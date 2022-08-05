"Главу" подконтрольной РФ "администрации" Херсонской области Владимира Сальдо перевозят в Москву для лечения.

Об этом сообщается в его Телеграм-канале.

"В связи с состоянием здоровья главу администрации Херсонской области транспортируют в Москву", - сказано в записи.

Сальдо переводят в НИИ Склифосовского. Борт с ним отправится из Симферополя в Москву.

Ранее "Страна" рассказывала, что коллег Сальдо напугал его внешний вид, они настояли на скорейшем медобследовании "главы администрации", а врачи - на немедленной госпитализации. Вчера его положили в больницу Херсона. А выполнять обязанности "главы администрации" вместо Сальдо назначили прибывшего из России "главу правительства" области Сергея Елисеева.

Сегодня стало известно, что Сальдо ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату ИВЛ. А телеграм-канал Baza написал, что он в тяжёлом состоянии в Крыму, куда его привезли накануне.